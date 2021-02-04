Делегация из Новосибирской области высоко оценила ковид-госпиталь в Стерлитамаке

Делегация из Новосибирской области посетила новый инфекционный центр в Стерлитамаке. Гости ознакомились с оснащением больницы, медицинским оборудованием и условиями работы персонала.
В новом госпитале есть отделение диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. Общая площадь медучреждения 16 тысяч кв.м. В больнице 60 боксированных палат, 14 реанимаций. В проект заложены также родильное, детское, хирургическое, а так же приемные отделения. Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов подчеркнул, что они осмотрели новые инфекционные центры и в других регионах России, но опыт Башкортостана в этом вопросе самый перспективный.
В рамках рабочего визита с делегацией из Новосибирской области встретился премьер-министр правительства Андрей Назаров. На совещании обсудили технологию возведения инфекционных центров в Зубово и в Стерлитамаке, а также управленческие решения, которые были применены при строительстве объектов. Андрей Назаров отметил, что республика готова оказать комплексную поддержку Новосибирской области в строительстве нового госпиталя.