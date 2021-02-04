В Башкирии открылись два центра амбулаторной онкологической помощи

Сегодня – Всемирный день борьбы против рака. В Башкортостане эту дату отметили открытием сразу двух центров амбулаторной онкологической помощи. На базе 32-й поликлиники в Уфе, а также в Салавате.

Детальный осмотр кожного покрова при десятикратном увеличении. Этот прибор позволяет врачу выявить первичные очаги патологии кожи. Если доктор заподозрит что-то неладное, прямо здесь же возьмут соскоб. Новый центр амбулаторной онкологической помощи оборудован всем необходимым для ранней диагностики заболеваний.

Условия у нас хорошие, есть все необходимое для работы. Это и компьютерное оснащение, негатоскоп, КТ, оборудование для осмотра кожи. У нас есть манипуляционный кабинет, где мы проводим, например, соскоб образования кожи. Данил Лобанов, врач-онколог

Два онколога, проктолог, гастроэнтеролог, врач УЗИ и уролог. Принимать пациентов в новом центре амбулаторной онкологической помощи будут пять специалистов. В первую очередь это жители, прикрепленные к 32-й поликлинике Уфы.

Центр амбулаторной онкологической помощи позволяет сконцентрировать в одном месте необходимый баланс сил и средств. Это необходимое количество врачей-специалистов, которые позволяют в короткие сроки полностью провести необходимую диагностику. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

На территории Республики Башкортостан функционирует уже десять подобных учреждений. Помимо Уфы сегодня состоялось открытие центра амбулаторной онкологической помощи и на базе городской больницы Салавата.

Открытие центра очень своевременно, очень важно. Это большое событие для онкологической службы Республики Башкортостан и большой подарок как нашим пациентам, так и нашим врачам. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера

Здесь сконцентрированы специалисты с определенным опытом работы, возможностью функционального обследования, консультации узких специалистов. Рустем Аюпов, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан