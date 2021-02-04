В Башкирии открылись два центра амбулаторной онкологической помощи

Сегодня – Всемирный день борьбы против рака. В Башкортостане эту дату отметили открытием сразу двух центров амбулаторной онкологической помощи. На базе 32-й поликлиники в Уфе, а также в Салавате.
Детальный осмотр кожного покрова при десятикратном увеличении. Этот прибор позволяет врачу выявить первичные очаги патологии кожи. Если доктор заподозрит что-то неладное, прямо здесь же возьмут соскоб. Новый центр амбулаторной онкологической помощи оборудован всем необходимым для ранней диагностики заболеваний.
Два онколога, проктолог, гастроэнтеролог, врач УЗИ и уролог. Принимать пациентов в новом центре амбулаторной онкологической помощи будут пять специалистов. В первую очередь это жители, прикрепленные к 32-й поликлинике Уфы.
На территории Республики Башкортостан функционирует уже десять подобных учреждений. Помимо Уфы сегодня состоялось открытие центра амбулаторной онкологической помощи и на базе городской больницы Салавата.
Основная задача создаваемых центров амбулаторной онкологической помощи – выявлять заболевания на ранних стадиях. От этого во многом зависит исход лечения и жизнь пациента. Ведь рак сегодня, учитывая достижения медицины, далеко не приговор.