В Минэкологии назвали причину неприятного запаха в Уфе

Стали известны результаты анализов Управления аналитического контроля и Роспотребнадзора. Причиной неприятного запаха в Уфе стали выбросы заводов и промышленных предприятий.

Проблема затронула Калининский, Кировский, Октябрьский, Орджоникидзевский и Советский районы столицы. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода почти в два раза. По информации Минэкологии региона, накоплению промышленных и автомобильных выбросов могли способствовать неблагоприятные метеорологические условия в виде тумана.

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В этот период промышленные предприятия обязаны производить работы по уменьшению выбросов. Предприятиям направлены рекомендательные письма о соблюдении плана мероприятий. Ситуация находится на контроле, все поступившие жалобы от населения будут рассмотрены в рамках полномочий Минэкологии.

Ренара Газина, пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
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