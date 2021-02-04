В Минэкологии назвали причину неприятного запаха в Уфе

Стали известны результаты анализов Управления аналитического контроля и Роспотребнадзора. Причиной неприятного запаха в Уфе стали выбросы заводов и промышленных предприятий.
Проблема затронула Калининский, Кировский, Октябрьский, Орджоникидзевский и Советский районы столицы. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода почти в два раза. По информации Минэкологии региона, накоплению промышленных и автомобильных выбросов могли способствовать неблагоприятные метеорологические условия в виде тумана.