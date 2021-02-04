В Минэкологии назвали причину неприятного запаха в Уфе

В этот период промышленные предприятия обязаны производить работы по уменьшению выбросов. Предприятиям направлены рекомендательные письма о соблюдении плана мероприятий. Ситуация находится на контроле, все поступившие жалобы от населения будут рассмотрены в рамках полномочий Минэкологии.

Ренара Газина, пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан