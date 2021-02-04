Жители Башкирии пройдут пешком до Марса

Дойти пешком до Марса планируют жители Зилаирского района. На красной планете существует кратер Зилаир, расстояние до которого составляет 55 миллионов километров. Столько же шагов решили сделать сельчане, откликнувшись на инициативу главы местной администрации Бориса Мелкоедова.
Акция стартовала еще осенью прошлого года. Для участия нужно скачать приложение «Шагомер» и ежедневно отправлять свои результаты организаторам. Самым активным ходокам полагается приз – банка настоящего башкирского мёда.
Здоровый образ жизни зилаирцы поддерживают не только пешими прогулками, но и правильным питанием. Для этого в одном из местных кафе посетителям предлагают попробовать новое "лесное меню". Дары природы собирают жители для личного пользования, а излишки сдают в потребительский кооператив. Блюда получаются не только низкокалорийными, но и богатыми полезными для организма микроэлементами.