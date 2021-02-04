Жители Башкирии пройдут пешком до Марса

Начиная с осени с мужем каждый день ездили в лес на прогулку. А тут я увидела, что глава объявил такую акцию. Обрадовалась, тут же зарегистрировалась в телефоне в этом приложении. И начала уже ходить по счету. На сегодняшний денб где-то миллион и двести тысяч шагов я уже прошла.

Татьяна Сучкова, жительница с.Зилаир