Жители Башкирии пройдут пешком до Марса

Дойти пешком до Марса планируют жители Зилаирского района. На красной планете существует кратер Зилаир, расстояние до которого составляет 55 миллионов километров. Столько же шагов решили сделать сельчане, откликнувшись на инициативу главы местной администрации Бориса Мелкоедова.

Акция стартовала еще осенью прошлого года. Для участия нужно скачать приложение «Шагомер» и ежедневно отправлять свои результаты организаторам. Самым активным ходокам полагается приз – банка настоящего башкирского мёда.

Начиная с осени с мужем каждый день ездили в лес на прогулку. А тут я увидела, что глава объявил такую акцию. Обрадовалась, тут же зарегистрировалась в телефоне в этом приложении. И начала уже ходить по счету.  На сегодняшний денб где-то миллион и двести тысяч шагов я уже прошла.  

Татьяна Сучкова, жительница с.Зилаир
Фото №1 - Жители Башкирии пройдут пешком до Марса

Здоровый образ жизни зилаирцы поддерживают не только пешими прогулками, но и правильным питанием. Для этого в одном из местных кафе посетителям предлагают попробовать новое "лесное меню". Дары природы собирают жители для личного пользования, а излишки сдают в потребительский кооператив. Блюда получаются не только низкокалорийными, но и богатыми полезными для организма микроэлементами.

Сами занимаемся сбором грибов, сами заготавливаем папоротник. В своём меню используем суп с боровиком, папоротник идёт как гарнир. Сделали новшество в меню. Для этого заключили договор с охотниками, закупаем у них лосятину и используем его в нашем меню. Это бренд Зилаирского района.

Геннадий Туленков, председатель совета потребительского кооператива «Зилаир»
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