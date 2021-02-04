В Башкирии хотят внести законопроект об обнулении сельхозналога

Ограничения, связанные с COVOD-19, доставили сложности и дополнительные расходы всем сферам бизнеса. Наши аграрии, безусловно, также понесли дополнительные затраты. Мы аграрная республика и люди на земле — это основа нашего будущего. Мы в партии сформировали специальную группу по изучению вопроса поддержки малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства. Было много вариантов, но в процессе коллаборации с Минсельхозом республики пришли к выводу, что надо помочь фермерам привести в порядок их бухгалтерию, вывести из тени, и в первую очередь это нужно самим крестьянско-фермерским хозяйствам, ведь они очень часто сталкиваются с проблемами получения кредитов и уменьшения размеров субсидий из-за ошибок в собственной бухгалтерии, в том числе при попытке вычета расходов из доходов. Сейчас это будет 0% и это поддержка от нас, депутатов, от правительства региона. Вторым фактором является привлечение инвесторов в республику. Не секрет, чем комфортнее условия в регионе, тем активнее бизнес-сообщество. Мы их ждем! Но мы также ждем, что наши башкирские аграрии услышат наш сигнал и будут масштабировать свой бизнес, заполняя при этом оставшиеся ниши и развивая их. Самый лучший инвестор — это инвестор, живущий на своей, родной земле, в своём регионе!

Яков Кугубаев, депутат Госсобрания РБ от «Единой России», разработчик законопроекта