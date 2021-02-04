В Башкирии хотят внести законопроект об обнулении сельхозналога

В Башкирии хотят обнулить сельхозналог. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Курултай республики.
Инициатором проекта является правительство региона. Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что власти хотят, в рамках третьего пакета антиковидных мер, обнулить ставку по единому сельхозналогу в Башкирии для фермеров сроком на три года.
Предполагается, что эта мера позволит фермерам и аграрным предприятиям покрыть выпадающие доходы и дополнительные расходы, связанные с пандемией (СИЗы для сотрудников, обработка антисептиками, внеплановые отпуска, «удаленка» и т.д.).
Принятие законопроекта позволит улучшить финансовое состояние сельхозпредприятий и привлечь дополнительные средства для их развития.
По словам вице-премьера, если в течение трех лет, пока будет действовать обнуление сельхозналога, оно покажет свою эффективность, нововведение будет продлено и на последующие годы.
При нулевой ставке выпадение доходов из регионального бюджета составит около 110 млн рублей, что составляет 0,05% общего объема бюджета Башкирии по доходам, отмечается в обосновании законопроекта. Эти выпадающие доходы впоследствии будут компенсированы дополнительными поступлениями в результате направления высвобожденных средств от снижения налоговой нагрузки на увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции.
Эта инициатива стала возможной благодаря тому, что Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность снижения налоговой ставки по единому сельхозналогу для региональных бюджетов. Таким образом, регион может сам решить, какая у него будет ставка.