В Башкирии хотят внести законопроект об обнулении сельхозналога

В Башкирии хотят обнулить сельхозналог. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Курултай республики. 

Фото №1 - В Башкирии хотят внести законопроект об обнулении сельхозналога

Инициатором проекта является правительство региона. Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что власти хотят, в рамках третьего пакета антиковидных мер, обнулить ставку по единому сельхозналогу в Башкирии для фермеров сроком на три года.

Предполагается, что эта мера позволит фермерам и аграрным предприятиям покрыть выпадающие доходы и дополнительные расходы, связанные с пандемией (СИЗы для сотрудников, обработка антисептиками, внеплановые отпуска, «удаленка» и т.д.).

«У нас единый сельскохозяйственный налог был 6 процентов от дохода, с 1 января 2021 года в случае принятия этого закона этот налог будет равен нулю. В первую очередь этот законопроект направлен на поддержку малых и средних предпринимателей на селе. В меньшей степени касается крупного бизнеса, потому что он работает на полном налогообложении»

Ильшат Фазрахманов, вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства Башкирии

Принятие законопроекта позволит улучшить финансовое состояние сельхозпредприятий и привлечь дополнительные средства для их развития.

«Например, в прошлом году для заявок по Росагролизингу у нас было отправлено заявок на 3,7 млрд рублей, а одобрено всего-навсего 1,8 млрд рублей. Потому что финансовое состояние наших сельхозпредприятий не отвечает требованиям лизинговых компаний и финансовых учреждений. В случае, если у нас сельхозналог станет нулевым, сельхозпредприятия смогут, стабильно работая, показывать всю прибыль, всю выручку и их финансовое состояние станет намного лучше. В первую очередь это важно в плане бухгалтерской отчетности. Это возможность привлечь еще больше денег со стороны лизинговых компаний и кредитных организаций. Тем самым мы увеличим объем денег для нашего малого и среднего бизнеса, он будет намного больше тех средств, которые приходят сегодня»

Ильшат Фазрахманов, вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства Башкирии

По словам вице-премьера, если в течение трех лет, пока будет действовать обнуление сельхозналога, оно покажет свою эффективность, нововведение будет продлено и на последующие годы.

Ограничения, связанные с COVOD-19, доставили сложности и дополнительные расходы всем сферам бизнеса. Наши аграрии, безусловно, также понесли дополнительные затраты. Мы аграрная республика и люди на земле — это основа нашего будущего. Мы в партии сформировали специальную группу по изучению вопроса поддержки малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства. Было много вариантов, но в процессе коллаборации с Минсельхозом республики пришли к выводу, что надо помочь фермерам привести в порядок их бухгалтерию, вывести из тени, и в первую очередь это нужно самим крестьянско-фермерским хозяйствам, ведь они очень часто сталкиваются с проблемами получения кредитов и уменьшения размеров субсидий из-за ошибок в собственной бухгалтерии, в том числе при попытке вычета расходов из доходов. Сейчас это будет 0% и это поддержка от нас, депутатов, от правительства региона. Вторым фактором является привлечение инвесторов в республику. Не секрет, чем комфортнее условия в регионе, тем активнее бизнес-сообщество. Мы их ждем! Но мы также ждем, что наши башкирские аграрии услышат наш сигнал и будут масштабировать свой бизнес, заполняя при этом оставшиеся ниши и развивая их. Самый лучший инвестор — это инвестор, живущий на своей, родной земле, в своём регионе!

Яков Кугубаев, депутат Госсобрания РБ от «Единой России», разработчик законопроекта
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При нулевой ставке выпадение доходов из регионального бюджета составит около 110 млн рублей, что составляет 0,05% общего объема бюджета Башкирии по доходам, отмечается в обосновании законопроекта. Эти выпадающие доходы впоследствии будут компенсированы дополнительными поступлениями в результате направления высвобожденных средств от снижения налоговой нагрузки на увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции.

Эта инициатива стала возможной благодаря тому, что Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность снижения налоговой ставки по единому сельхозналогу для региональных бюджетов. Таким образом, регион может сам решить, какая у него будет ставка.

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