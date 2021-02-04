В Башкирии пьяный парень пырнул ножом незнакомца у магазина

В полицию Калтасинского района обратились местные жители, которые заявили, что на крыльце магазина в селе Кутерем неизвестный пырнул ножом 27-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, молодой человек просто стоял у входа торговой точки, когда из магазина вышел 30-летний мужчина. Между ними завязался конфликт, который усугубился из-за алкогольного опьянения обоих. Тогда мужчина просто достал нож и ударил им оппонента.