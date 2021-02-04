В Уфе на развязке по Заки Валиди началась установка буронабивных свай

В Уфе продолжается ремонт путепровода по улице Заки Валиди. Как сообщает столичная мэрия, сейчас на развязке началась установка буронабивных свай.
Отмечается, что возведение свай является одной из основной работ мостостроителей. Уже сейчас подходят к концу половина работ по установке конструкций.
Помимо бурения и установки свай рабочие заняты подготовкой оснований площадок под буровые опоры. Кроме того, продолжаются работы по демонтажу оставшихся старых конструкций путепровода. Для этого, в ночное время со 2 по 6 февраля, под реконструируемым путепроводом на проспекте Салавата Юлаева перекрывается движение транспорта на въезд и выезд из Уфы. Однако, объехать перекрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.
Отметим, что работают мостостроители круглосуточно, в две смены.
За транспортной ситуацией на реконструируемой транспортной развязке осуществляется постоянный контроль. В онлайн режиме с учетом складывающейся ситуации производится корректировка режимов работы на 10 светофорных объектах, в первую очередь, на проспекте Салавата Юлаева.