В Уфе на развязке по Заки Валиди началась установка буронабивных свай

В Уфе продолжается ремонт путепровода по улице Заки Валиди. Как сообщает столичная мэрия, сейчас на развязке началась установка буронабивных свай.

Фото №1 - В Уфе на развязке по Заки Валиди началась установка буронабивных свай

Отмечается, что возведение свай является одной из основной работ мостостроителей. Уже сейчас подходят к концу половина работ по установке конструкций.

По данным на 2 февраля обустроена практически половина буронабивных свай из необходимых для реконструкции путепровода – 25 из 51. Процесс этот трудоемкий, требующий применения крупногабаритных буровых установок, гусеничных кранов, экскаваторов. Диаметр сваи – 1,7 метра, а глубина установки – от 13 до 24 метров.

пресс-служба администрации Уфы

Помимо бурения и установки свай рабочие заняты подготовкой оснований площадок под буровые опоры. Кроме того, продолжаются работы по демонтажу оставшихся старых конструкций путепровода. Для этого, в ночное время со 2 по 6 февраля, под реконструируемым путепроводом на проспекте Салавата Юлаева перекрывается движение транспорта на въезд и выезд из Уфы. Однако, объехать перекрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

Отметим, что работают мостостроители круглосуточно, в две смены.

За транспортной ситуацией на реконструируемой транспортной развязке осуществляется постоянный контроль. В онлайн режиме с учетом складывающейся ситуации производится корректировка режимов работы на 10 светофорных объектах, в первую очередь, на проспекте Салавата Юлаева.

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