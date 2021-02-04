В Уфе на развязке по Заки Валиди началась установка буронабивных свай

Помимо бурения и установки свай рабочие заняты подготовкой оснований площадок под буровые опоры. Кроме того, продолжаются работы по демонтажу оставшихся старых конструкций путепровода. Для этого, в ночное время со 2 по 6 февраля, под реконструируемым путепроводом на проспекте Салавата Юлаева перекрывается движение транспорта на въезд и выезд из Уфы. Однако, объехать перекрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.