В Башкирии чиновника обвинили в халатности после падения хоккейных ворот на девочку

В 2018 году администрацией города был заключен муниципальный контракт с ООО «КСИЛ-Балтэкс» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и установку детских игровых комплексов в городе Сибай, в том числе во дворе на улице Ветеранов. Заместитель главы администрации города, будучи уполномоченным лицом по приемке выполненных работ, халатно отнесся к своим обязанностям, формально приняв работы и не организовав проведение экспертизы результатов работ, а также иным образом не проверил полноту и качество выполненных работ и их соответствие требованиям ГОСТ. В результате хоккейные ворота не были надлежащим образом закреплены, что создало опасность для окружающих и привело к их опрокидыванию во время эксплуатации.

пресс-служба СК РФ по РБ