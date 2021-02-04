В Башкирии чиновника обвинили в халатности после падения хоккейных ворот на девочку

В отношении 54-летнего экс-заместителя главы администрации города Сибай было возбуждено уголовное дело. Чиновника обвиняют в халатности из-за падения железных хоккейных ворот на девочку.
Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ. Напомним, инцидент произошёл ещё 1 августа 2020 года. 7-летняя девочка, гуляя вместе с семьей, повисла на перекладине ворот, которые стояли на детской площадке. Ворота опрокинулись прямо на голову девочки, чем причинили ей тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый свою вину не признаёт, однако следователями собрана достаточная доказательная база, которая прямо указывает на вину чиновника. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: СК РФ по РБ.