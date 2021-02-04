В Башкирии чиновника обвинили в халатности после падения хоккейных ворот на девочку

В отношении 54-летнего экс-заместителя главы администрации города Сибай было возбуждено уголовное дело. Чиновника обвиняют в халатности из-за падения железных хоккейных ворот на девочку.

Фото №1 - В Башкирии чиновника обвинили в халатности после падения хоккейных ворот на девочку

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ. Напомним, инцидент произошёл ещё 1 августа 2020 года. 7-летняя девочка, гуляя вместе с семьей, повисла на перекладине ворот, которые стояли на детской площадке. Ворота опрокинулись прямо на голову девочки, чем причинили ей тяжкий вред здоровью.

В 2018 году администрацией города был заключен муниципальный контракт с ООО «КСИЛ-Балтэкс» на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и установку детских игровых комплексов в городе Сибай, в том числе во дворе на улице Ветеранов. Заместитель главы администрации города, будучи уполномоченным лицом по приемке выполненных работ, халатно отнесся к своим обязанностям, формально приняв работы и не организовав проведение экспертизы результатов работ, а также иным образом не проверил полноту и качество выполненных работ и их соответствие требованиям ГОСТ. В результате хоккейные ворота не были надлежащим образом закреплены, что создало опасность для окружающих и привело к их опрокидыванию во время эксплуатации.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Обвиняемый свою вину не признаёт, однако следователями собрана достаточная доказательная база, которая прямо указывает на вину чиновника. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СК РФ по РБ. 

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