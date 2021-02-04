Семья из Уфы выиграла в лотерею один миллион рублей

Семья из Уфы выиграла в новогоднем розыгрыше "Русское лото" один миллион рублей. Об этом сообщили на официальном сайте "Столото".
В конце декабря прошлого года Альберт вместе со своим тестем решил попытать удачу и купил один лотерейный билет онлайн, а второй - в киоске, использовав собственную методику выбора.
Альберт со своей супругой отправился к тестю в гости, и тот порадовал их победой в лотерее. Часть выигрыша пенсионер пообещал отдать своим внукам на обучение, а на оставшиеся деньги поправит свое здоровье.
Фото: Столото.