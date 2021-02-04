Семья из Уфы выиграла в лотерею один миллион рублей

Тесть смотрел прямой эфир по телевизору и зачеркивал числа в билетах. Позже позвонил моей жене, а я был рядом с ней и слышал их очень громкий и эмоциональный разговор по телефону. Супруга положила трубку и сказала, что отец зовет нас в гости.

Альберт, победитель