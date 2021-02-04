В ГИБДД Башкирии рассказали, почему продлили расследование ДТП с пьяным полицейским

Служебное расследование ДТП, виновником которого стал полицейский в Мелеузе, продлено еще на 30 суток. Мужчина продлил больничный. Речь о сотруднике ГИБДД, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Ленд Крузер» вылетел на тротуар, где шли взрослые с детьми. Погибших и пострадавших удалось избежать чудом.
Сам полицейский пытался покинуть место происшествия, но его остановили свидетели аварии. Об этом сегодня телеканалу БСТ рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. За прошедший год на дорогах республики были задержаны почти 17 тысяч нетрезвых водителей. Всего на дорогах региона зафиксировано более 3700 аварий, в которых 454 человека погибли, пострадали более 4,5 тысяч.
Главный госавтоинспектор прокомментировал ситуацию на участке реконструкции путепровода в створе Заки Валиди. По его словам, идет профилактическая работа для снижения аварийности. Летом здесь планируют иметь на постоянной основе эвакуатор, который будет убирать автомобили с поломками.