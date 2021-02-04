В Башкирии в этом году заработают ещё 90 ФАПов

Об этом на «Здравчасе» сообщил Глава республики Радий Хабиров. По данным системы «Инцидент-менеджмент», вопросы, касающиеся здравоохранения, находятся на четвертом месте в топе обращений.

Жителей республики волнует вакцинация от коронавируса, обеспечение лекарственными препаратами. Жители Бирска просят отремонтировать городской роддом. Радий Хабиров отметил, что новое современное здание будет сдано в эксплуатацию в 2024 году. До этого срока Глава региона поручил Минздраву провести косметический ремонт существующего отделения и обеспечить персонал и рожениц всем необходимым.   

Фото №1 - В Башкирии в этом году заработают ещё 90 ФАПов

На это всегда можно деньги найти, простыни можно купить нормальные, туалеты можно отремонтировать, стены покрасить, полы подправить и так далее. – К концу первого квартала сделаем, к 1 апреля. – Так быстро? Я только буду рад, отлично.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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