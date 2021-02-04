В Башкирии в этом году заработают ещё 90 ФАПов

На это всегда можно деньги найти, простыни можно купить нормальные, туалеты можно отремонтировать, стены покрасить, полы подправить и так далее. – К концу первого квартала сделаем, к 1 апреля. – Так быстро? Я только буду рад, отлично.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан