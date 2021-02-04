В Башкирии в этом году заработают ещё 90 ФАПов

Об этом на «Здравчасе» сообщил Глава республики Радий Хабиров. По данным системы «Инцидент-менеджмент», вопросы, касающиеся здравоохранения, находятся на четвертом месте в топе обращений.
Жителей республики волнует вакцинация от коронавируса, обеспечение лекарственными препаратами. Жители Бирска просят отремонтировать городской роддом. Радий Хабиров отметил, что новое современное здание будет сдано в эксплуатацию в 2024 году. До этого срока Глава региона поручил Минздраву провести косметический ремонт существующего отделения и обеспечить персонал и рожениц всем необходимым.