Под Уфой из-за засыпки озера начало затапливать дома

В Уфимском районе начали засыпать водоём. Мало того, что местные жители могут лишиться места отдыха на природе, владельцев участков ещё и начинает постепенно топить. В выгребных ямах поднимаются грунтовые воды.

Подводное царство вряд ли отмечали бы на кадастровой карте. Вряд ли на этом месте собственник планирует и дом на воде, ведь часть озера уже засыпана. По словам местных жителей, в начале января на место стали приезжать грузовики с землёй.

Они засыпали, трактором ровняли, мы вышли и не дали им проводить работы. Вот, видите, он засыпает озеро и вода вышла. Антон Водолеев

Почти закон Архимеда в действии. Воду условно вытолкнула земля. В одном месте убыло, зато в другом прибыло. Участки местных жителей начало затапливать.

Здесь очень много живых сильных источников. В выгребных ямах вода уже. Мы все это откачиваем, это деньги. Из-за того, что один человек хочет жить на месте озера. Неужели земли мало? Светлана Кулинка

На водоёме летом отдыхают местные жители. Вдоль берега растут кувшинки. Несколько лет назад сельчане запустили сюда мальков белого амура. Жители деревни Суровка требуют запретить строительство на озере.

Обратились и в природоохранную прокуратуру, и в администрацию Уфимского района, чтобы до весны работы прекратились. Будут затоплены близлежащие дома. Кто за это понесет ответственность? Светлана Анисимова

Однако администрация Уфимского района эти участки не межевала. Значительная часть деревни Суровка несколько лет назад была в собственности одной организации – агропромышленного комплекса. Огромный участок в 2005 году арендовали для организации конного маршрута и благоустройства. Позже бизнесмен решил выкупить землю.

Собственник обратился в суд, администрация была вынуждена сдать участок в аренду. На оставшейся территории они продолжили заниматься конным маршрутом, благоустройством и т.д. Мария Самтенко, главный специалист отдела земельных отношений Управления правового обеспечения и земельных отношений администрации Уфимского района