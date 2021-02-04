Под Уфой из-за засыпки озера начало затапливать дома

В Уфимском районе начали засыпать водоём. Мало того, что местные жители могут лишиться места отдыха на природе, владельцев участков ещё и начинает постепенно топить. В выгребных ямах поднимаются грунтовые воды.
Подводное царство вряд ли отмечали бы на кадастровой карте. Вряд ли на этом месте собственник планирует и дом на воде, ведь часть озера уже засыпана. По словам местных жителей, в начале января на место стали приезжать грузовики с землёй.
Почти закон Архимеда в действии. Воду условно вытолкнула земля. В одном месте убыло, зато в другом прибыло. Участки местных жителей начало затапливать.
На водоёме летом отдыхают местные жители. Вдоль берега растут кувшинки. Несколько лет назад сельчане запустили сюда мальков белого амура. Жители деревни Суровка требуют запретить строительство на озере.
Однако администрация Уфимского района эти участки не межевала. Значительная часть деревни Суровка несколько лет назад была в собственности одной организации – агропромышленного комплекса. Огромный участок в 2005 году арендовали для организации конного маршрута и благоустройства. Позже бизнесмен решил выкупить землю.
Номер предпринимателя, который размежевал и продал участки, недоступен. Впрочем, за строительство на водных объектах, которые находятся в федеральной собственности, существует наказание. Незаконное сооружение заставят снести. Весной люди планируют собрать комиссию из специалистов, которые подскажут, как спасти водоём.