В Башкирии 16 туристов застряли на горнолыжном подъемнике

Туристам горнолыжного комплекса «Мраткино» сегодня понадобилась помощь спасателей. 16 человек оказались в ловушке и почти два часа провисели в воздухе.

Все потому, что вышел из строя двигатель и четырехместная кресельная канатная дорога северного склона отключилась. На место  прибыли  сотрудники 28 пожарно-спасательного отряда и  Госкомитета по ЧС. 

Фото №1 - В Башкирии 16 туристов застряли на горнолыжном подъемнике

Всех туристов – в их числе был один ребенок – эвакуировали. К тому времени уже стемнело. Люди устали, замерзли, поэтому от катания на лыжах уже отказались.

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