В Башкирии 16 туристов застряли на горнолыжном подъемнике

Туристам горнолыжного комплекса «Мраткино» сегодня понадобилась помощь спасателей. 16 человек оказались в ловушке и почти два часа провисели в воздухе.
Все потому, что вышел из строя двигатель и четырехместная кресельная канатная дорога северного склона отключилась. На место прибыли сотрудники 28 пожарно-спасательного отряда и Госкомитета по ЧС.
Всех туристов – в их числе был один ребенок – эвакуировали. К тому времени уже стемнело. Люди устали, замерзли, поэтому от катания на лыжах уже отказались.