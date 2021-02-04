В Уфе стартовали первенство и чемпионат Башкирии по плаванию

В первый соревновательный день прошли заплывы на разные дистанции в восьми различных дисциплинах: вольным стилем, баттерфляем, на спине и брасом. Среди участников – юниоры и представители сборной Башкортостана и России.

В числе самых опытных – Полина Егорова, триумфатор Юношеских Олимпийских игр. Но если члены национальной команды выезжали в 2020-м на чемпионат страны, то для большинства участников эти старты стали первыми за прошедший год. А потому рекордов тренеры и судьи здесь не ждут.

Я считаю, что набрать форму удалось. Дети тренировались в режиме подготовительных соревнований, лидеры выступали на российских соревнованиях. Сначала было тяжело, но постепенно втянулись. Мирослав Мишин, судья соревнований

Соревнований не было очень давно, с того года. Было сложно, потому что не знали, как подготовились остальные, и было сложно начать заново тренироваться. Полина Петрова, участница соревнований