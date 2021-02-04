В Уфе стартовали первенство и чемпионат Башкирии по плаванию

В первый соревновательный день прошли заплывы на разные дистанции в восьми различных дисциплинах: вольным стилем, баттерфляем, на спине и брасом. Среди участников – юниоры и представители сборной Башкортостана и России.
В числе самых опытных – Полина Егорова, триумфатор Юношеских Олимпийских игр. Но если члены национальной команды выезжали в 2020-м на чемпионат страны, то для большинства участников эти старты стали первыми за прошедший год. А потому рекордов тренеры и судьи здесь не ждут.
По итогам соревнований будет сформирован состав сборной республики на первенство Приволжского федерального округа по плаванию. Всего соревнования продлятся три дня.