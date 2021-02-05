В Башкирии пропал без вести 36-летний Юрий Половков

В Стерлитамаке пропал без вести 36-летний Юрий Половков. 13 января он ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Его поисками занимаются волонтеры.

Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, волосы темные, имеется проседь. В день исчезновения он был одет в куртку темно-серого цвета до бедра, синие джинсы, черную шапку и синие кроссовки.

Родные и близкие Юрия не находят себе места. Ориентировка появилась в соцсетях и местных СМИ. Телефоны для связи: 8 (987) 106 06 01, 112 или 02.