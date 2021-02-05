В Уфе иностранец попался на даче крупной взятки сотруднику ФСБ

В Уфе суд вынес приговор 50-летнему иностранцу. Его признали виновным в даче взятки в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.

Фото №1 - В Уфе иностранец попался на даче крупной взятки сотруднику ФСБ

В конце мая – начале июня 2020 года подсудимый, являясь генеральным директором ООО «Галактика», предложил сотруднику регионального Управления ФСБ России взятку в размере 2 млн рублей за незаконный возврат его мобильного телефона и других электронных носителей, изъятых сотрудниками ФСБ в руководимой им фирме и прекращении в отношении него проверочных мероприятий по факту возможных неправомерных действий при осуществлении коммерческой деятельности.

пресс-служба Следкома Башкирии

Для того, чтобы сокрыть незаконный возврат, подсудимый приобрел телефон аналогичной модели. Его он планировал заменить на изъятый.

О незаконном предложении сотрудник ФСБ сообщил руководству . Иностранца задержали при передаче денег.

Свою вину он признал. Суд назначил ему 4 года и 6 месяцев тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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