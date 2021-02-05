В Уфе иностранец попался на даче крупной взятки сотруднику ФСБ

В конце мая – начале июня 2020 года подсудимый, являясь генеральным директором ООО «Галактика», предложил сотруднику регионального Управления ФСБ России взятку в размере 2 млн рублей за незаконный возврат его мобильного телефона и других электронных носителей, изъятых сотрудниками ФСБ в руководимой им фирме и прекращении в отношении него проверочных мероприятий по факту возможных неправомерных действий при осуществлении коммерческой деятельности.

пресс-служба Следкома Башкирии