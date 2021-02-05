В Уфе иностранец попался на даче крупной взятки сотруднику ФСБ

В Уфе суд вынес приговор 50-летнему иностранцу. Его признали виновным в даче взятки в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.
Для того, чтобы сокрыть незаконный возврат, подсудимый приобрел телефон аналогичной модели. Его он планировал заменить на изъятый.
О незаконном предложении сотрудник ФСБ сообщил руководству . Иностранца задержали при передаче денег.
Свою вину он признал. Суд назначил ему 4 года и 6 месяцев тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.