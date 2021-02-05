Стало известно, как живут дети жительницы Башкирии, которую муж зарезал на трассе

29 июля прошлого года в Саткинском районе Челябинcкой области 31-летний житель Башкирии жестоко расправился со своей супругой на глазах дочерей. Родственники убитой женщины рассказали, что детям все же удалось оправиться от трагедии.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении Александра. В декабре прошлого года его направили на прохождение судебной психиатрической экспертизы, результаты которой покажут, отдавал ли он отчет своим действиям в момент убийства.
Родные и близкие убитой женщины переживают, что Александр может «съехать» на свою невменяемость и уйти от наказания.