Стало известно, как живут дети жительницы Башкирии, которую муж зарезал на трассе

29 июля прошлого года в Саткинском районе Челябинcкой области 31-летний житель Башкирии жестоко расправился со своей супругой на глазах дочерей. Родственники убитой женщины рассказали, что детям все же удалось оправиться от трагедии.

Фото №1 - Стало известно, как живут дети жительницы Башкирии, которую муж зарезал на трассе

Детки чувствуют себя нормально, в садик ходят, живут вместе с бабушкой и дедушкой. Маму, конечно, вспоминают, говорят, что любят ее и скучают. Обе девочки порой вспоминают тот злополучный день, но еще прошло мало времени.

сестра Оксаны

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении Александра. В декабре прошлого года его направили на прохождение судебной психиатрической экспертизы, результаты которой покажут, отдавал ли он отчет своим действиям в момент убийства.

Родные и близкие убитой женщины переживают, что Александр может «съехать» на свою невменяемость и уйти от наказания.

Башкорт йыры 2020
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии