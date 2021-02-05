Стало известно, как живут дети жительницы Башкирии, которую муж зарезал на трассе

Детки чувствуют себя нормально, в садик ходят, живут вместе с бабушкой и дедушкой. Маму, конечно, вспоминают, говорят, что любят ее и скучают. Обе девочки порой вспоминают тот злополучный день, но еще прошло мало времени.

сестра Оксаны