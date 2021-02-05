В Уфе завершились поиски 32-летней Екатерины Абдулхановой

В столице Башкирии завершились поиски без вести пропавшей 32-летней Екатерины Абдулхановой. Ее искали с 29 января. В тот день она ушла из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулась.
Близкие не находили себе места. Поисками Екатерины занимались добровольцы поисково-спасательного отряда. Ориентировка разлетелась по местным СМИ и соцсетям.
Вчера, 4 февраля, волонтеры сообщили хорошую новость. К счастью, Екатерина нашлась живой. Где она находилась столько времени - не сообщается.