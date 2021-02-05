Школьница из Башкирии призналась в неоднократной интимной связи с уголовником

В Балтачевском районе Башкирии 15-летняя школьница призналась, что неоднократно вступала в интимную связь с уголовником. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа .

Во время беседы с инспектором ПДН девочка рассказала, что ведет половую жизнь 34-летним мужчиной, которого ранее судили за проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Со слов школьницы, близость происходила у нее дома "по обоюдному согласию".