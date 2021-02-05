Жители Башкирии могут принять участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

Стать участником всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» можно до 26 февраля. Заявки на участие поступили уже из 79 регионов страны.

Организаторами выступают автономная некоммерческая организация «Диалог» и Центры управления регионами при поддержке организации «Россия – страна возможностей». Участниками могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф.

Фото №1 - Жители Башкирии могут принять участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

Если вы начинающий блогер, если вы блогер со стажем, если вы имеете отношение к интернет-специальностям так или иначе, к специальностям из цифровой сферы, то  этот конкурс для вас. Это прекрасная возможность заявить о себе, получить прекрасную оценку опытных специалистов. И кто знает, может быть, кто-то из вас, кто станет победителем, придет к нам в Центр управления Республикой Башкортостан и станет частью нашей команды. Потому что мы стремимся в будущее, мы стремимся к цифровой трансформации.

Елена Прочаковская, начальник управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям
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