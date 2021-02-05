Жители Башкирии могут принять участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

Если вы начинающий блогер, если вы блогер со стажем, если вы имеете отношение к интернет-специальностям так или иначе, к специальностям из цифровой сферы, то этот конкурс для вас. Это прекрасная возможность заявить о себе, получить прекрасную оценку опытных специалистов. И кто знает, может быть, кто-то из вас, кто станет победителем, придет к нам в Центр управления Республикой Башкортостан и станет частью нашей команды. Потому что мы стремимся в будущее, мы стремимся к цифровой трансформации.

Елена Прочаковская, начальник управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям