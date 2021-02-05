Жители Башкирии могут принять участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

Стать участником всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» можно до 26 февраля. Заявки на участие поступили уже из 79 регионов страны.
Организаторами выступают автономная некоммерческая организация «Диалог» и Центры управления регионами при поддержке организации «Россия – страна возможностей». Участниками могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф.