В Башкирии в 2020 году в ДТП погибли 454 человека

Почти на 60% выросло число ДТП из-за технически неисправных автомобилей в прошлом году в Башкортостане. Всего в республике произошло более 3700 аварий, в которых погибли 454 человека и еще около четырех с половиной тысяч получил ранения. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.
Чаще всего столкновения машин происходили на перекрестках, при неправильном выборе дистанции и пересечении пешеходных переходов, а также при выезде на встречную полосу. Динар Гильмутдинов назвал самые аварийные дни недели.
Главный госавтоинспектор прокомментировал ситуацию на участке реконструкции путепровода в створе Заки Валиди. По его словам, идет профилактическая работа для снижения аварийности. Летом здесь планируют иметь на постоянной основе эвакуатор, который будет убирать автомобили с поломками.