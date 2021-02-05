В Башкирии в 2020 году в ДТП погибли 454 человека

В декабре самые аварийные дни были суббота и воскресенье, а в течение года самые аварийные дни были пятница и суббота. Но в декабре мы пересмотрели, чтобы инспектора хотя бы могли оказать помощь участникам дорожного движения. Вот если в прошлом году задержали почти 17 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, то в какой-то мере мы сбереги жизни.

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан