В Башкирии в 2020 году в ДТП погибли 454 человека

Почти на 60% выросло число ДТП из-за технически неисправных автомобилей в прошлом году в Башкортостане. Всего в республике произошло более 3700 аварий, в которых погибли 454 человека и еще около четырех с половиной тысяч получил ранения. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

Чаще всего столкновения машин происходили на перекрестках, при неправильном выборе дистанции и пересечении пешеходных переходов, а также при выезде на встречную полосу. Динар Гильмутдинов назвал самые аварийные дни недели. 

В декабре самые аварийные дни были суббота и воскресенье, а в течение года самые аварийные дни были пятница и суббота. Но в декабре мы пересмотрели, чтобы инспектора хотя бы могли оказать помощь участникам дорожного движения. Вот если в прошлом году задержали почти 17 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, то в какой-то мере мы сбереги жизни. 

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Главный госавтоинспектор прокомментировал ситуацию на участке реконструкции путепровода в створе Заки Валиди. По его словам, идет профилактическая работа для снижения аварийности. Летом здесь планируют иметь на постоянной основе эвакуатор, который будет убирать автомобили с поломками.

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