В Башкирии в рамках конкурса «Трезвое село» прошли выездные консультации

Как выбраться из алкогольной и наркотической зависимости или спастись от домашнего насилия? Эти темы стали ключевыми на дне семейных консультаций.

На вопросы жителей отвечали врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, семейные медиаторы. С консультациями они объехали все муниципалитеты республики. Проект бесплатный и реализуется в рамках конкурса «Трезвое село». В Иглинсклом районе на встречу с жителями приехали представители отделов опеки, образования, центра «Семья» и ассоциации юристов России. Больше всего вопросов было по льготам для многодетных семей, по земле, кредитным обязательствам, дорожно-транспортным происшествиям.