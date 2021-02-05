В Башкирии в рамках конкурса «Трезвое село» прошли выездные консультации

Как выбраться из алкогольной и наркотической зависимости или спастись от домашнего насилия? Эти темы стали ключевыми на дне семейных консультаций. 

На вопросы жителей отвечали врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, семейные медиаторы. С консультациями они объехали все муниципалитеты республики. Проект бесплатный и реализуется в рамках конкурса «Трезвое село». В Иглинсклом районе на встречу с жителями приехали представители отделов опеки, образования, центра «Семья» и ассоциации юристов России. Больше всего вопросов было по льготам для многодетных семей, по земле, кредитным обязательствам, дорожно-транспортным происшествиям.

Сегодня у нас запускается крупный проект, называется «Юридический доктор». Мы оказали помощь в селе Калтыманово Иглинского района. За два часа к нам пришло около 50 человек с учётом того, что население села около 500.

Наталья Латыпова, исполнительный директор Ассоциации Башкортостанского отделения юристов России

День семейных консультаций провели и в селе Кундашлы Балтачевского района. В здании сельсовета специалисты дали бесплатную консультацию 19 жителям. Поднимались темы алкогольной зависимости и  психологического состояния детей в таких семьях. 

Спрашивают, как получить адресную социальную помощь. Также спрашивают, как получить помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Эльмира Гарифуллина, руководитель службы семьи северного межрайонного центра «Семья»
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