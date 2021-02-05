В Уфе водитель маршрутки обматерил пассажира за просьбу оплатить проезд картой

В Уфе водитель маршрутки №163 попал в центр внимания. Мужчина отказался принимать для оплаты карту «Алга» и обматерил пассажира. О произошедшем рассказал сам участник конфликта изданию UFA1.RU.

Инцидент произошёл в понедельник вечером. Уфимец хотел выйти на остановке в Дёме и оплатить проезд картой «Алга». Но водитель заявил, что вышел на рейс с неработающим терминалом, и грубо ответил, чтобы пассажир оплачивал проезд, как хотел. При этом свою речь он сдобрил отборным матом и оскорблениями. «Ты что как баба», - заявил водитель-грубиян.