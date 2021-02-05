В Башкирии в 2020 году в ДТП с животными погибли 8 человек

Лошади у нас давно чипированы, по коровам проблем побольше. Потому что они не все чипированные. Сотрудники, которым положено контролировать, – ветеринарная служба, Минсельхоз. У нас такая проблема существует только в Зауралье. Свободный выгул без пастухов только в Зауралье, а во всей остальной республике скот пасут.

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан