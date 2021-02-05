В Башкирии в 2020 году в ДТП с животными погибли 8 человек

Восемь человек в Башкортостане в прошлом году погибли в ДТП, в которых машины столкнулись с домашними  животными. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В большинстве случаев полицейским удалось найти владельцев лошадей и коров, из-за которых случились аварии. Собственникам скота, который пасется свободно, грозит административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 8 тысяч, на юрлиц – от 15 до 20 тысяч рублей.

Ущерб в таких ДТП должен возмещать владелец КРС. Если в аварии есть пострадавшие, то предусмотрена и уголовная ответственность.

Фото №1 - В Башкирии в 2020 году в ДТП с животными погибли 8 человек

Лошади у нас давно чипированы, по коровам проблем побольше. Потому что они не все чипированные. Сотрудники, которым положено контролировать, – ветеринарная служба, Минсельхоз. У нас такая проблема существует только в Зауралье. Свободный выгул без пастухов только в Зауралье, а во всей остальной республике скот пасут.

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