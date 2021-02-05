В Башкирии в 2020 году в ДТП с животными погибли 8 человек

Восемь человек в Башкортостане в прошлом году погибли в ДТП, в которых машины столкнулись с домашними животными. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В большинстве случаев полицейским удалось найти владельцев лошадей и коров, из-за которых случились аварии. Собственникам скота, который пасется свободно, грозит административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 8 тысяч, на юрлиц – от 15 до 20 тысяч рублей.
Ущерб в таких ДТП должен возмещать владелец КРС. Если в аварии есть пострадавшие, то предусмотрена и уголовная ответственность.