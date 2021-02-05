Художественная школа №1 в Уфе может получить новое здание

Уфимская художественная школа №1 может получить
новое здание в ближайшие годы. Переговоры ведут депутаты Горсовета, Госсобрания
Башкортостана и руководство образовательного учреждения. Площадка определена по
улице Нежинской.
По предварительным расчетам, это будет двухэтажное
здание общей площадью более двух тысяч квадратных метров. Это позволит сделать
дополнительное образование более доступным. Там смогут учиться в два раза
больше подростков.
Сейчас
стоит задача сделать предпроектные работы. Для этого нам надо будет защитить
сметные расчеты, чтобы изыскать денежные средства на строительство данной школы.
Так скажем, политическое решение по этому вопросу принято, что школа
художественная должна быть построена, будем заниматься.Анатолий Горячев, депутат Городского совета г.Уфы
Сейчас
я буду ждать обращения родителей, населения, активного. Если мы уже собираемся выделить 200-300
миллионов на реконструкцию или строительство новой художественной школы, то надо сначала посмотреть целесообразно это или нет.Ильгам Галин, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
Уфимская детская художественная школа №1 скандально
известна. Преподаватели выступали против увольнения руководителя Сергея
Андреева, в итоге его восстановили в должности. Сейчас коллектив сосредоточен
на переговорах по строительству нового здания, а также готовят празднование
юбилея учреждения, которое запланировано на апрель этого года.
Запланированы
три выставки. Одна – именитых выпускников в Музее Нестерова, в выставочном зале
«Ижад». В филиале Музея Нестерова выставка действующих преподавателей, ну и в
школе – выпускников и детей.Сергей Андреев, директор Уфимской детской художественной школы №1 г. Уфы им. А. Кузнецова