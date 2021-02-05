Художественная школа №1 в Уфе может получить новое здание

Запланированы три выставки. Одна – именитых выпускников в Музее Нестерова, в выставочном зале «Ижад». В филиале Музея Нестерова выставка действующих преподавателей, ну и в школе – выпускников и детей.

Сергей Андреев, директор Уфимской детской художественной школы №1 г. Уфы им. А. Кузнецова