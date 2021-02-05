В Башкирии прошли соревнования по хоккею «Иглинская шайба»

Мы уже третий раз здесь, всегда нравится. В этот раз мы приехали посильнее составом. Думали, составим конкуренцию. Прошлые разы слабенько играли, надеемся на лучший исход. Сейчас играем со счетом 5:3, соперники ведут. Равно играем. Посмотрим, чем это закончится.

Эдуард Сафин, игрок команды «Уфароллер»