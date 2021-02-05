В Башкирии прошли соревнования по хоккею «Иглинская шайба»

В Башкортостане в преддверии республиканских зональных сельских спортивных игр по хоккею проходят турниры среди дворовых команд. В Иглино прошли очередные соревнования «Иглинская шайба». Участие в них приняли четыре коллектива.
В первой игре команда «33 Легион» из Иглино обыграла команду «Уфа-Роллер» со счетом 9:6.
В матче за третье место «Титан» обыграл «Уфароллер» с разгромным счетом 14:3. В финале играли две команды из Иглино. В результате «Сокол» победил «33 Легион» со счетом 9:6.
6 и 7 февраля сборная любительских дворовых хоккейных команд примет участие в зональных соревнованиях республиканских сельских спортивных игр в селе Архангельское.