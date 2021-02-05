В Башкирии прошли соревнования по хоккею «Иглинская шайба»

В Башкортостане в преддверии республиканских зональных сельских спортивных игр по хоккею проходят турниры среди дворовых команд. В Иглино прошли очередные соревнования «Иглинская шайба». Участие в них приняли четыре коллектива.

В первой игре команда «33 Легион» из Иглино обыграла команду «Уфа-Роллер» со счетом 9:6.

Присутствует у нас «Уфароллер» город Уфа, Авдон – «Титан», 33 Легион» и « Сокол» (Иглино). Иглинская команда занимается почти каждый день, играет, повышает свои навыки, забивает голы. С каждым годом все лучше.

Альфред Лутфуллин, игрок команды «33 Легион»

В матче за третье место «Титан» обыграл «Уфароллер» с  разгромным счетом 14:3. В финале играли две команды из Иглино. В результате «Сокол» победил «33 Легион» со счетом 9:6.

6 и 7 февраля сборная любительских дворовых хоккейных команд примет участие в зональных соревнованиях республиканских сельских спортивных игр в селе Архангельское.

Мы уже третий раз здесь, всегда нравится. В этот раз мы приехали посильнее составом. Думали, составим конкуренцию. Прошлые разы слабенько играли, надеемся на лучший исход. Сейчас играем со счетом 5:3, соперники ведут. Равно играем. Посмотрим, чем это закончится.

Эдуард Сафин, игрок команды «Уфароллер»
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