Чиновникам Башкирии запретили критиковать работу власти в соцсетях

Глава Башкирии внёс изменения в указ о кодексе этики и служебного поведения госслужащих. К слову, последний раз документ обновлялся девять лет назад.

Изменения начали с того, что во всех пунктах вместо «администрация президента» написали «администрация Главы Республики Башкортостан».

В обновлённом документе сказано, что госслужащие обязаны отчитываться о своих и семейных расходах, доходах и имуществе. Также чиновники обязаны предоставлять ссылки на свои социальные сети, где теперь им предписано «воздержание от оценок, суждений и высказываний о госорганах и руководителях».