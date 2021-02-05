Число зараженных COVID-19 в Башкирии превысило 25 тысяч человек

В Башкирии пройден новый рубеж по заболевшим коронавирусом. Согласно данным федерального оперативного штаба, в республике на сегодняшний день зарегистрировано 25 073 случая инфицирования covid-19.

Данный показатель вырос за минувшие сутки на 164 зараженных. Несколько недель в Башкирии фиксируют примерно одинаковое количество инфицированных каждый день (164-168 человек), что свидетельствует о выходе региона на плато заболеваемости.

Также сообщается, что в результате болезни скончался еще один человек. За все время пандемии жертвами вируса стали 196 жителей Башкирии.