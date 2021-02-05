В Башкирии без вести пропал 17-летний мальчик

В Башкирии ведутся поиски 17-летнего Александра Захарова. Парень пропал накануне, 4 февраля, в Салавате.
Поисками подростка занимаются волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик». Известно, что Александр вышел из дома в неизвестном направлении. До сих пор его местоположение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост около 180 см, телосложение худощавое. Волосы тёмно-русые, а глаза карие. Был одет в красную куртку, тёмно-зелёные брюки и белые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, просят сообщить по телефонам:8 987 106 06 01 или 02.