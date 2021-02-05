В Башкирии семейная пара угорела в бане

В деревне Енактаево Краснокамского района произошёл несчастный случай. Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, в бане погибла семейная пара.

Инцидент произошёл накануне, 4 февраля. Супруги отправились в баню, где отравились угарным газом. На момент смерти несчастным было 63 и 65 лет.

Спасти погибших не было возможности. Представители ведомства напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности.

Необходимо следить за исправным состоянием печного оборудования, печи не должны иметь трещин и прогаров;  контролировать – не перегреваются ли прилегающие к печи и дымоходу строительные конструкции стен и перекрытий; не оставлять топящуюся печь без присмотра; во избежание получения ожогов не применять для розжига дров бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; при использовании электрокаменок не допускать попадания воды на нагревательные элементы;  не допускать перекаливания печного оборудования.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 
Фото №1 - В Башкирии семейная пара угорела в бане
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Уфиская волна