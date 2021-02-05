В Башкирии семейная пара угорела в бане

Необходимо следить за исправным состоянием печного оборудования, печи не должны иметь трещин и прогаров; контролировать – не перегреваются ли прилегающие к печи и дымоходу строительные конструкции стен и перекрытий; не оставлять топящуюся печь без присмотра; во избежание получения ожогов не применять для розжига дров бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; при использовании электрокаменок не допускать попадания воды на нагревательные элементы; не допускать перекаливания печного оборудования.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС