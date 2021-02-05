В Башкирии снизились цены на некоторые продукты

В Башкирии отмечается снижение цен на сыр и сахар, при этом мясо кур и овощи стали дороже. О динамике цен сообщили в Башстате.

Больше всего в республике подорожали репчатый лук и огурцы. Так, килограмм свежих огурцов стоит в среднем 163 рубля, за лук придется отдать 25 рублей. В пятерку продуктов, ставших дороже, также попали варено-копченая и полукопченая колбаса, свежая белокочанная капуста и пшено. В среднем до 339 рублей за неделю стали дешевле сардельки и сосиски. Сахар подешевел на 1 процент, в среднем его стоимость составляет 45 рублей.