В Башкирии депутата осудили за хранение наркотиков

35-летнего депутата сельсовета Бакалинского района поймали на хранении наркотиков. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и осудил на 7 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Такое решение вынес Калининский районный суд Уфы. Известно, что «синтетику» чиновник приобрел ещё в августе 2020 года через интернет-магазин. При получении товара депутат был пойман с поличным.

Из его сумки изъято три пакетика синтетических наркотиков. Ранее, в декабре 2020 года, мужчина уже был осужден к длительному лишению свободы за покушение на сбыт наркотиков. пресс-служба Прокуратуры РБ

Обвиняемый признаётся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил.