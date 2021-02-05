Член СПЧ: «В Башкирии движение Навального быстро сдулось из-за его взглядов на нацреспублики»

Штабы Алексея Навального заявили, что прекращают выходить на митинги до весны. Данное решение прокомментировал член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин.

Фото №1 - Член СПЧ: «В Башкирии движение Навального быстро сдулось из-за его взглядов на нацреспублики»

По мнению эксперта, в республике члены уфимского штаба не получили должной поддержки, и на протестные акции вышло значительно меньше людей, чем предполагали организаторы. Азамат Галин объясняет это тем, что у Навального радикальные взгляды, поэтому его не поддерживают в национальных республиках, считает член СПЧ.

«Я неоднократно говорил, что Алексей Навальный организует несанкционированные митинги для того, чтобы мобилизовать особую группу людей, готовых к силовым действиям и беспорядкам. Наверняка он был уверен, что таких много. Коронавирус доставил много проблем людям, общество испытало стресс. Как показало время, даже в таких условиях, людей, готовых устраивать беспорядки оказалось меньшинство. А у нас в республики - их ряды очень быстро растворились. Люди, если и выходили на улицы - не за Навального, а против высоких цен на услуги ЖКХ, социальной несправедливости, за сохранение природы и экологии и по другим более волнующим всех нас вопросам. В национальных республиках всем известно, что Навальный - организатор «Русского марша». Он открыто говорил о превосходстве славян и ущербности других народов, а также о том, что “нужно прекратить кормить” национальные республики. Поэтому он тут мало кому интересен»

Также Галин считает, что политическое пространство в республике не должно быть стерильным.

«История с Навальным и его призывы к той части людей, которые готовы участвовать в несогласованных акциях, сопротивляться властям, показывает, что политическое пространство не должно быть стерильным. И прежде всего в нем должны быть люди, которые адекватно воспринимают, анализируют ситуацию и предлагают нейтрализацию острых проблем путем реформ, а не путем акций сопротивления»

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