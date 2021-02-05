Член СПЧ: «В Башкирии движение Навального быстро сдулось из-за его взглядов на нацреспублики»

«Я неоднократно говорил, что Алексей Навальный организует несанкционированные митинги для того, чтобы мобилизовать особую группу людей, готовых к силовым действиям и беспорядкам. Наверняка он был уверен, что таких много. Коронавирус доставил много проблем людям, общество испытало стресс. Как показало время, даже в таких условиях, людей, готовых устраивать беспорядки оказалось меньшинство. А у нас в республики - их ряды очень быстро растворились. Люди, если и выходили на улицы - не за Навального, а против высоких цен на услуги ЖКХ, социальной несправедливости, за сохранение природы и экологии и по другим более волнующим всех нас вопросам. В национальных республиках всем известно, что Навальный - организатор «Русского марша». Он открыто говорил о превосходстве славян и ущербности других народов, а также о том, что “нужно прекратить кормить” национальные республики. Поэтому он тут мало кому интересен»