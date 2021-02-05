Член СПЧ: «В Башкирии движение Навального быстро сдулось из-за его взглядов на нацреспублики»

Штабы Алексея Навального заявили, что прекращают выходить на митинги до весны. Данное решение прокомментировал член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин.
По мнению эксперта, в республике члены уфимского штаба не получили должной поддержки, и на протестные акции вышло значительно меньше людей, чем предполагали организаторы. Азамат Галин объясняет это тем, что у Навального радикальные взгляды, поэтому его не поддерживают в национальных республиках, считает член СПЧ.
Также Галин считает, что политическое пространство в республике не должно быть стерильным.