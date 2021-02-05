В Уфе 37-летнего мужчину насмерть придавило глыбой снега

Если запланирована работа на высоте, то для ее осуществления обязательна соответствующая страховка, которая в случае нештатной ситуации позволит остаться вам на крыше, а не упасть вниз.При проведении чистки снега с кровли здания не забывайте об ограждении участка работ и выставлении хотя бы одного человека, который сможет предупреждать прохожих об опасности.Также опасно для жизни провоцировать сход снега и наледи, находясь в этот момент непосредственно на траектории их падения.

пресс-служба УГЗ г. Уфы