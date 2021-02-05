В Уфе 37-летнего мужчину насмерть придавило глыбой снега

Сегодня, 5 февраля, около двух часов дня в службу спасения поступило сообщение о пострадавшем мужчине. Несчастного придавило глыбой снега. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Фото №1 - В Уфе 37-летнего мужчину насмерть придавило глыбой снега

Инцидент произошёл у частного дома по улице Аграрной. Мужчина занимался очисткой снега с крыши, когда огромная часть снежного настила упала на несчастного.

На место инцидента в срочном порядке прибыли спасатели и медики. К сожалению, врачам оставалось лишь констатировать смерть уфимца. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Если запланирована работа на высоте, то для ее осуществления обязательна соответствующая страховка, которая в случае нештатной ситуации позволит остаться вам на крыше, а не упасть вниз.При проведении чистки снега с кровли здания не забывайте об ограждении участка работ и выставлении хотя бы одного человека, который сможет предупреждать прохожих об опасности.Также опасно для жизни провоцировать сход снега и наледи, находясь в этот момент непосредственно на траектории их падения.    

пресс-служба УГЗ г. Уфы 

Фото: УГЗ г. Уфы 

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