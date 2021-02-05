В Уфе 37-летнего мужчину насмерть придавило глыбой снега

Сегодня, 5 февраля, около двух часов дня в службу спасения поступило сообщение о пострадавшем мужчине. Несчастного придавило глыбой снега. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
Инцидент произошёл у частного дома по улице Аграрной. Мужчина занимался очисткой снега с крыши, когда огромная часть снежного настила упала на несчастного.
На место инцидента в срочном порядке прибыли спасатели и медики. К сожалению, врачам оставалось лишь констатировать смерть уфимца. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: УГЗ г. Уфы