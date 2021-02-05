В Нуримановском районе прошел единый день семейных консультаций

Как избежать алкоголизма и начать свой бизнес? Об этом рассказали на Дне семейных консультаций в Нуримановском районе. Местные жители прошли диспансеризацию, а также получили консультацию по интересующим вопросам в области предпринимательства.
День семейных консультаций – одна из составляющих конкурса «Трезвое село». В Старобирючево приехал мобильный ФАП. Жители деревни прошли осмотр у терапевта, невропатолога, гинеколога и нарколога.
Больница на колёсах или мобильный ФАП оснащён всем необходимым оборудованием. Здесь проводится забор анализов, ЭКГ-исследование и многие другие манипуляции. Есть акушерский набор для случая экстренных родов, а также всё для оказания медицинской помощи.
Помощь готовы были оказать и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Насилие, алкоголизм, супружеские пары на грани развода. С бесплатными консультациями в деревню приехали наркологи, психологи, невропатологи. Их цель – научить людей жить по-новому, может даже открыть свое дело. Желающих прямо на месте обучали основам предпринимательства.
Лыжные гонки, отжимания и прыжки в длину. Завершился день семейных консультаций спортивными состязаниями. Деревенские ребята соревновались сразу в нескольких дисциплинах. Праздник объединил и взрослых и детей.
Деревня Старобирючево выиграла районный тур конкурса «Трезвое село». Сейчас местные жители надеются на победу на республиканском этапе.
Результаты республиканского этапа конкурса «Трезвое село» станут известны в марте. Победители получат дипломы и денежные призы до полумиллиона рублей. В случае выигрыша Старобирючево потратит деньги на ремонт дорог и благоустройство деревни.