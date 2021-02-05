В Нуримановском районе прошел единый день семейных консультаций

Как избежать алкоголизма и начать свой бизнес? Об этом рассказали на Дне семейных консультаций в Нуримановском районе. Местные жители прошли диспансеризацию, а также получили консультацию по интересующим вопросам в области предпринимательства.

День семейных консультаций – одна из составляющих конкурса «Трезвое село». В Старобирючево приехал мобильный ФАП. Жители деревни прошли осмотр у терапевта, невропатолога, гинеколога и нарколога.

ФАП на сегодняшний день принял 32 пациента. Мобильный ФАП очень значим для пожилого населения, которому трудно добираться до райцентра. ФАП оказал консультативную, лечебную и профилактическую помощь. Равиля Хазиева, фельдшер наркологического кабинета

Больница на колёсах или мобильный ФАП оснащён всем необходимым оборудованием. Здесь проводится забор анализов, ЭКГ-исследование и многие другие манипуляции. Есть акушерский набор для случая экстренных родов, а также всё для оказания медицинской помощи.

Помощь готовы были оказать и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Насилие, алкоголизм, супружеские пары на грани развода. С бесплатными консультациями в деревню приехали наркологи, психологи, невропатологи. Их цель – научить людей жить по-новому, может даже открыть свое дело. Желающих прямо на месте обучали основам предпринимательства.

Именно тяжелая жизненная ситуация иногда приводит семьи к употреблению алкоголя, в этом они находят выход. Чтобы такого не было, чтобы дать толчок населению, чтобы они занялись деятельностью конкретно, предпринимательской, значит, фермерской, деятельностью, с этой целью мы пригласили сегодня различных специалистов. Миляуша Ахтамьянова, заместитель главы администрации Нуримановского района по социальным вопросам

Лыжные гонки, отжимания и прыжки в длину. Завершился день семейных консультаций спортивными состязаниями. Деревенские ребята соревновались сразу в нескольких дисциплинах. Праздник объединил и взрослых и детей.

Дети этой деревни отличаются тем, что они активно участвуют во всех спортивных, культурных и массовых мероприятиях. Это объясняется тем, что взрослое население активно вовлекает детей в здоровый образ жизни с малых лет. Марсель Рахматуллин, председатель комитета по делам молодёжи, физической культуры, спорта и туризма администрации Нуримановского района

Деревня Старобирючево выиграла районный тур конкурса «Трезвое село». Сейчас местные жители надеются на победу на республиканском этапе.

Все началось с ППМИ, отремонтировали здание, вложили сюда миллион средств. Дальше у нас всё получилось само собой, население поверило в себя и поверило в «Трезвое село». Григорий Иплаев, глава администрации Старобедеевского сельсовета