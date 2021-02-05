Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил водителей об опасности

Снег с дождем и порывистый ветер. Синоптики Башгидрометцентра вновь сообщают о неблагоприятной погоде на территории региона. По словам специалистов, сегодня и завтра республику накроют смешанные осадки с сильным, но южным ветром.

Температура воздуха в дневное время будет стремиться к плюсовым значениям. Пешеходов и автомобилистов предупреждают о сильной гололедице, изморози. По возможности откажитесь от дальних поездок. Также в связи с погодными условиями сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах.

Фото №1 - Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил водителей об опасности

Уважаемые участники дорожного движения, в преддверии выходные мы проводим профилактические мероприятия. Призываю вас соблюдать скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения. Дорожное полотно очень скользкое, идет дождь Завтра ожидается понижение температуры, поэтому выбирайте скорость.

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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