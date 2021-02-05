Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил водителей об опасности

Температура воздуха в дневное время будет стремиться к плюсовым значениям. Пешеходов и автомобилистов предупреждают о сильной гололедице, изморози. По возможности откажитесь от дальних поездок. Также в связи с погодными условиями сотрудники ГИБДД усилят контроль на дорогах.