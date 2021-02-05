В Уфе проспект Салавата Юлаева будут перекрывать по ночам до конца февраля

В Уфе до конца февраля ограничат движение транспорта на въезд и выезд из города. Связано это со строительствомфундаментов и пролетного строения путепровода в створе улицы Заки Валиди.
Ограничения будут действовать в ночное время до конца месяца. Так, проехать будет невозможно с полуночи до шести утра 6 февраля, а с 7 по 28 февраля – с полуночи часов до пяти утра.
Объехать участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд - поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.
Городские службы просят гостей города и жителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям. Рекомендуется использовать объездные пути.