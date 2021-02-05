Была связана скотчем: в Башкирии нашли труп пропавшей полгода назад женщины

В Башкирии завершились поиски без вести пропавшей 53-летней Любови Скачковой. Женщину искали с 27 августа прошлого года. Тогда Любовь ушла из дома в Стерлитамаке в неизвестном направлении.

Как сообщает издание «КП-Уфа», женщина была найдена мертвой в колодце в полузаброшенном СНТ. Тело несчастной было обернуто в одеяло и перемотано скотчем. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний знакомый Любови. Мужчина не стал отрицать свою причастность к исчезновению женщины и сам показал, где спрятал тело убитой.

Из-за долгого нахождения в колодце тело Любови претерпело изменения, и сказать точно, от чего погибла женщина, можно только после судебно-медицинской экспертизы. Что стало причиной жестокой расправы, выясняют следователи.