В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на дне колодца

В Стерлитамаке оперативники задержали подозреваемого в убийстве 52-летней предпринимательницы. Она числилась пропавшей без вести с лета прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.
Женщина написала своей подруге о том, что улетела на отдых, однако на связь больше не вышла. У нее не было семьи, а ее длительное отсутствие при наличии недвижимости и бизнеса указывали на возможную криминальную причину ее пропажи. Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
В ходе расследования оперативники задержали 39-летнего мужчину, который поставлял одежду для магазинов погибшей. Он признался в содеянном и указал местонахождение тела женщины.
В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Следком Башкирии.
Видео: МВД Башкирии.