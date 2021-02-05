В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на дне колодца

По версии следствия, в августе 2020 года в Стерлитамаке, находясь в автомобиле, между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт, в связи с тем, что они не сошлись в цене на приобретаемый товар. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина задушил предпринимательницу, после чего вывез ее тело за город и спрятал на дне колодца садового участка своего знакомого. Впоследствии, уже будучи в Уфе, подозреваемый отправил с телефона потерпевшей от ее имени сообщение подруге, что улетела отдыхать.

пресс-служба Следкома Башкирии