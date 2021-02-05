В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на дне колодца

В Стерлитамаке оперативники задержали подозреваемого в убийстве 52-летней предпринимательницы. Она числилась пропавшей без вести с лета прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Женщина написала своей подруге о том, что улетела на отдых, однако на связь больше не вышла. У нее не было семьи, а ее длительное отсутствие при наличии недвижимости и бизнеса указывали на возможную криминальную причину ее пропажи. Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе расследования оперативники задержали 39-летнего мужчину, который поставлял одежду для магазинов погибшей. Он признался в содеянном и указал местонахождение тела женщины.

По версии следствия, в августе 2020 года в Стерлитамаке, находясь в автомобиле, между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт, в связи с тем, что они не сошлись в цене на приобретаемый товар. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина задушил предпринимательницу, после чего вывез ее тело за город и спрятал на дне колодца садового участка своего знакомого. Впоследствии, уже будучи в Уфе, подозреваемый отправил с телефона потерпевшей от ее имени сообщение подруге, что улетела отдыхать. 

пресс-служба Следкома Башкирии

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото №1 - В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на дне колодца

Фото: Следком Башкирии.

Видео: МВД Башкирии.

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