В Уфе в ДТП пострадала 5-месячная девочка

Вчера, 4 февраля, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили Opel Antara и Hyundai Accent. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.
Авария произошла на улице Надежды. Виновницей ДТП оказалась 38-летняя водитель "Опеля". В ходе проверки выяснилось, что 25-летняя водитель "Акцента" не имела водительского удостоверения.
В результате ДТП пострадала 5-месячная пассажирка автомобиля Hyundai Accent. Малышку госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: ГИБДД по Уфе.