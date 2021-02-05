В Башкирии система «Инцидент» помогла сельчанам решить проблему уличного освещения

Уличный фонарь возле центрального магазина для пенсионерки Лилии Ковалевской как новая достопримечательность. Женщина живёт в соседнем доме, но долгое время по вечерам света белого здесь не видела. Из приборов освещения горели разве что фары проезжающих автомобилей. Поэтому лишний раз из-за кромешной темноты она старалась никуда не выходить.

Улица Тукая в селе Шафраново Альшеевского района – одна из ключевых. То, что на ней не горели фонари, беспокоило многих жителей, одна из которых решила рассказать о проблеме в социальных сетях. Жалоба попала в поле зрения программы «Инцидент-менеджмент».

Село Шафраново – второе по величине в Альшеевском районе. Здесь насчитывается чуть более тысячи домов. По словам главы сельсовета, активно работу по модернизации системы уличного освещения они начали проводить в последние два года, когда проблему темных пятен в городах и сёлах затронул Радий Хабиров.

На 1 млн 700 тысяч заменили лампы старого образца ДРЛ на новые ЖКО, и дополнительно не только по Шафрану, но и в Идрисово, Чуракаево включили с установкой новых шкафов управления. Руслан Султанов, глава Шафрановского сельсовета

Как говорят в сельсовете, проблема с освещением может быть связана и с периодически возникающими перебоями на трансформаторной подстанции. Причиной может стать, например, упавшая на линию ветка или сильный ветер. Предохранители в этот момент отключаются. Именно из-за обрыва проводов фонарь над магазином несколько дней не горел, пояснили в администрации. Как раз в этот период жительница и написала обращение в соцсетях.