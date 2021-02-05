В Башкирии мужчина нашел в хлебе золотое кольцо

Накануне в Башкирии произошел интересный случай - мужчина обнаружил в "буханке" хлеба золотое обручальное кольцо. Историей поделилась газета "Асылыкуль".

Фото №1 - В Башкирии мужчина нашел в хлебе золотое кольцо

Житель Давлеканово купил в местном магазине хлеб и отдал его своему другу из Уфимского района. Во время трапезы мужчина разрезал "буханку" хлеба, обнаружил в ней золотое кольцо 583 пробы и решил отдать его законному владельцу.

Хозяйку ювелирного изделия все-таки нашли. Ею оказалась работница пекарни, которая перед началом смены сняла свое обручальное кольцо, а в ходе работы нечаянно смахнула его в тесто.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»