Радий Хабиров и руководитель Росавиации осмотрели новый терминал аэропорта «Уфа»

Увеличивать количество международных и межрегиональных авиарейсов, а также продолжить работы по реконструкции воздушных ворот столицы Башкортостана. Такую задачу ставит руководство республики на ближайшую перспективу. Сегодня Радий Хабиров и руководитель Росавиации Александр Нерадько осмотрели новый терминал уфимского аэропорта.

1200 человек в час. Пропускная способность терминала внутренних воздушных линий вырастет более чем в два раза. И все благодаря введенному в эксплуатацию новому корпусу. Главу Башкортостана и руководителя Росавиации знакомят с инфраструктурой нового терминала.

Телетрапы, комплексы обработки багажа, информационные системы. Здание площадью более 16 тысяч квадратных метров оснащено все необходимым оборудованием и соответствует международным стандартам. Появилась у аэропорта и новая вышка для производственно-диспетчерской службы. Отсюда осуществляется контроль за работой наземных служб и перемещением воздушных судов по всей площади маневрирования.

Из новой диспетчерской вышки всё как на ладони. Обзор в 270 градусов позволяет контролировать работу не только по мониторам, но видеть вживую, что происходит на перроне. А эти люди как раз отвечают за передвижение воздушных судов вне взлетной полосы.

В уфимском аэропорту сконцентрирована одна из крупнейших площадок в России по обслуживанию авиатехники. Здесь расположены два центра авиакомпании «ЮТэйр» по техническому обслуживанию самолётов иностранного и отечественного производства. После ознакомления с производственными мощностями воздушного перевозчика Глава Башкортостана вместе с руководителем Росавиации вручили государственные и ведомственные награды работникам воздушной гавани.

Почетную грамоту республики из рук Главы региона получила и Альфира Шалганова. Старшая медсестра медсанчасти воздушных ворот работает в уфимском аэропорту уже 36 лет. 2020 стал нелегким, говорит медработник. Трудиться пришлось в условиях пандемии, но они справились с поставленными задачами.

Наша медсанчасть обслуживает работников аэропорта, еще в медсанчасти есть подразделение врачебный здравпункт, который работает круглосуточно и обслуживает летный состав, предполетный медосмотр проходят и также пассажирам оказывают помощь. Альфира Шалганова, старшая медсестра медсанчасти международного аэропорта «Уфа»

Пандемия внесла свои коррективы и в пассажиропоток. Если в 2019 году он составил три с половиной миллиона человек, то в 20-м сократился до двух миллионов 370 тысяч. Об этом уже во время совещания по стратегии развития авиаперевозок сообщил генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев. Руководитель воздушной гавани надеется, что ситуация с коронавирусной инфекцией продолжит меняться в лучшую сторону, и пассажиропоток в ближайшее время придет на прежний уровень. Этому должны способствовать и снятие ограничений на международное авиасообщение.

Пандемия несколько снизила объемы перевозок, но примечательно то, что в этот период развитие аэропорта не остановилось, что руководство республики думает не о сегодняшнем дне, а о завтрашнем дне вместе с руководством аэропорта, и строительство этого аэропорта – это стратегическая задача, которая была выполнена в достаточно короткий срок. Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта

Построенный терминал начнёт работать уже этой весной, после завершения строительства тёплого перехода, и первоначально будет принимать вахтовых пассажиров. А с апреля 2021 года здесь приступят к полноценному обслуживанию жителей и гостей региона. Но на этом модернизация воздушных ворот столицы республики не завершится. К 2024 году большие планы, ведь Уфа отметит свое 450-летие.

Мы должны две задачи выполнить до 24 года. Первая: что касается терминальных корпусов, мы эти работы завершим. Мы соединим галереей новый терминал с этим терминалом, мы зайдем в старый терминал, посмотрим, где нам надо подновить, и приведем в порядок. У нас будет входная группа совсем другая, впечатляющая такая. Эту часть к 24-му году мы завершим. Сложнее несколько другая часть, которая связана с инфраструктурой аэродрома непосредственно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Рулежки, места для стоянки самолетов и другая инфраструктура, которую также необходимо модернизировать. В этом вопросе без федеральной поддержки не обойтись. Здесь уже предстоит вести диалог с председателем правительства страны на самом высоком уровне, отметил Радий Хабиров. Параллельно с этим руководство республики работает над расширением межрегиональных авиамаршрутов, минуя Москву, которые субсидируются из регионального бюджета. Речь об этом шла сегодня во время рабочей встречи главы республики с генеральным директором авиакомпании «ЮТэйр».

Свердловск, на Екатеринбург, Тюмень, Казань мы сначала начинали с дотаций. Сегодня это уже перешло в нормальную коммерческую деятельность. Мы не берем денег из бюджета. Это все самоокупаемо. Вот так это и должно быть. Андрей Мартиросов, генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр»