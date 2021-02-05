В «БашРТС» заявили о готовности провести перерасчет платежей за отопление

Башкирские распределительные тепловые сети готовы провести перерасчёт. Ресурсоснабжающая организация объявила о согласии пересчитать суммы в квитанциях за отопления жителям домов, где декабрьские платежи выросли на 42% и более по сравнению с ноябрьскими.
Перерасчет будет производиться по заявлению, при этом важным условием является полное погашение задолженности перед компанией. В «БашРТС» отметили, что если в доме установлены индивидуальные приборы учета тепла, то перерасчитывать платеж будут по факту выявления нарушения надзорными органами.
Бланк заявления на перерасчёт можно скачать на официальном сайте компании. Заполненные копии заявлений можно направить через сервис «Виртуальная приёмная» в личном кабинете клиента, по электронной почте, в личных сообщениях официальных сообществ во «ВКонтакте» и Facebook или оставить в ближайшем центре обслуживания клиентов. Срок приёма заявлений – до 15 апреля 2021 года. Перерасчёт будет произведён в ближайшей квитанции.