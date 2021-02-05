В «БашРТС» заявили о готовности провести перерасчет платежей за отопление

Башкирские распределительные тепловые сети готовы провести перерасчёт. Ресурсоснабжающая организация объявила о согласии пересчитать суммы в квитанциях за отопления жителям домов, где декабрьские платежи выросли на 42% и более по сравнению с ноябрьскими.

Перерасчет будет производиться по заявлению, при этом важным условием является полное погашение задолженности перед компанией. В «БашРТС» отметили, что если в доме установлены индивидуальные приборы учета тепла, то перерасчитывать платеж будут по факту выявления нарушения надзорными органами.

Фото №1 - В «БашРТС» заявили о готовности провести перерасчет платежей за отопление

Бланк заявления на перерасчёт можно скачать на официальном сайте компании. Заполненные копии заявлений можно направить через сервис «Виртуальная приёмная» в личном кабинете клиента, по электронной почте, в личных сообщениях официальных сообществ во «ВКонтакте» и Facebook или оставить в ближайшем центре обслуживания клиентов. Срок приёма заявлений – до 15 апреля 2021 года. Перерасчёт будет произведён в ближайшей квитанции.

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