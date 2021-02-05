В «БашРТС» заявили о готовности провести перерасчет платежей за отопление

Бланк заявления на перерасчёт можно скачать на официальном сайте компании. Заполненные копии заявлений можно направить через сервис «Виртуальная приёмная» в личном кабинете клиента, по электронной почте, в личных сообщениях официальных сообществ во «ВКонтакте» и Facebook или оставить в ближайшем центре обслуживания клиентов. Срок приёма заявлений – до 15 апреля 2021 года. Перерасчёт будет произведён в ближайшей квитанции.