Замначальника полиции Уфимского района арестовали за взятку

Сколько стоит закрыть одно уголовное дело, тем более когда посредники – высокопоставленные полицейские? Сотрудники ФСБ задержали замначальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Теплова и его сообщника за взяткой. Сумма – 12,5 млн рублей. Сегодня злоумышленников взяли под стражу.
В ожидании судьи адвокат Вадима Бахтизина дает советы своему подзащитному, как убедить судью отправить его под домашний арест – вслух и совсем не стесняясь камер. Задержанный, по версии следствия, является посредником в передачи крупной взятки. По предварительной информации к нему обратился бизнесмен, в отношении которого расследуется уголовное дело по фактам мошенничества и фальсификации доказательств. Имя его следствие не называет. Неизвестный заказчик вступил в сговор с Бахтизиным, который пообещал предпринимателю, что его высокопоставленный знакомый сможет помочь замять дело. Цена вопроса – 12 с половиной миллионов рублей.
А это уже кадры задержания Андрея Теплова, замначальника полиции по Уфимскому району, который, по версии следователей, пообещал помочь бизнесмену, правда, теперь в помощи нуждается уже сам полицейский. Сотрудники ФСБ в течение суток задержали обоих подельников. Теплову, как и Бахтизину, предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Замначальника ОМВД по уфимскому району, как и его пособника, Кировский суд отправил в СИЗО, пока до 2 апреля. Адвокаты подозреваемых намерены обжаловать постановление. А вот сам полицейский до сих пор продолжает отвечать по уставу, несмотря на то, что до 12 лет он может провести там, где это не совсем приветствуется.
Оба фигуранта с обвинением не согласны и уверяют, что их подставили. Но если вина все же будет доказана, то подозреваемые могут провести за решеткой до 12 лет, кроме того, суд может назначить Теплову и Бахтизину штрафы до шестикратного размера суммы взятки.