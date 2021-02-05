Замначальника полиции Уфимского района арестовали за взятку

Сколько стоит закрыть одно уголовное дело, тем более когда посредники – высокопоставленные полицейские? Сотрудники ФСБ задержали замначальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Теплова и его сообщника за взяткой. Сумма – 12,5 млн рублей. Сегодня злоумышленников взяли под стражу.

В ожидании судьи адвокат Вадима Бахтизина дает советы своему подзащитному, как убедить судью отправить его под домашний арест – вслух и совсем не стесняясь камер. Задержанный, по версии следствия, является посредником в передачи крупной взятки. По предварительной информации к нему обратился бизнесмен, в отношении которого расследуется уголовное дело по фактам мошенничества и фальсификации доказательств. Имя его следствие не называет. Неизвестный заказчик вступил в сговор с Бахтизиным, который пообещал предпринимателю, что его высокопоставленный знакомый сможет помочь замять дело. Цена вопроса – 12 с половиной миллионов рублей.

А это уже кадры задержания Андрея Теплова, замначальника полиции по Уфимскому району, который, по версии следователей, пообещал помочь бизнесмену, правда, теперь в помощи нуждается уже сам полицейский. Сотрудники ФСБ в течение суток задержали обоих подельников. Теплову, как и Бахтизину, предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Житель Уфы, узнав, что в отношении его знакомого предпринимателя расследуется уголовное дело по фактам мошенничества и фальсификации доказательств, вступил в сговор с заместителем начальника отдела полиции Уфимского района, после чего сообщил предпринимателю, что за взятку в размере 12,5 млн рублей, которые они с сообщником передадут должностным лицам правоохранительных органов, может обеспечить прекращение в отношении него уголовного преследования. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

– Андрей, скажите, пожалуйста, 12 500 000 рублей – это стандартный прайс? – Я не понимаю, о чём вы говорите, никакие деньги я не брал.

Замначальника ОМВД по уфимскому району, как и его пособника, Кировский суд отправил в СИЗО, пока до 2 апреля. Адвокаты подозреваемых намерены обжаловать постановление. А вот сам полицейский до сих пор продолжает отвечать по уставу, несмотря на то, что до 12 лет он может провести там, где это не совсем приветствуется.

– С решением суда согласны, Андрей? – Никак нет!