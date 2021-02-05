В Башкирии задержанный водитель заявил, что не знал о лишении прав 7 лет назад

Водитель из Стерлитамака не знал, что его лишили прав 7 лет назад. По крайней мере, так ответил мужчина на вопрос главного автоинспектора республики. Сейчас горе-водителю грозит административный арест, его машину забрали на штраф-стоянку.
В Аургазинском районе прошёл профилактический рейд. Цель инспекторов – не наказать, а предупредить опасные ситуации на дорогах. Синоптики Башгидромета вновь предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях на территории республики.
Пешеходов и автомобилистов предупреждают о сильной гололедице, изморози. По возможности просят отказаться от дальних поездок. По словам специалистов, сегодня и завтра республику накроют смешанные осадки вкупе с сильным, но южным ветром. Температура воздуха в дневное время будет стремиться к плюсовым значениям.