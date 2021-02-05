В Башкирии задержанный водитель заявил, что не знал о лишении прав 7 лет назад

Пешеходов и автомобилистов предупреждают о сильной гололедице, изморози. По возможности просят отказаться от дальних поездок. По словам специалистов, сегодня и завтра республику накроют смешанные осадки вкупе с сильным, но южным ветром. Температура воздуха в дневное время будет стремиться к плюсовым значениям.