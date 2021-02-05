В Башкирии задержанный водитель заявил, что не знал о лишении прав 7 лет назад

Водитель из Стерлитамака не знал, что его лишили прав 7 лет назад. По крайней мере, так ответил мужчина на вопрос главного автоинспектора республики. Сейчас горе-водителю грозит административный арест, его машину забрали на штраф-стоянку.

В Аургазинском районе прошёл профилактический рейд. Цель инспекторов – не наказать, а предупредить опасные ситуации на дорогах. Синоптики Башгидромета вновь предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях на территории республики.

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Пешеходов и автомобилистов предупреждают о сильной гололедице, изморози. По возможности просят отказаться от дальних поездок. По словам специалистов, сегодня и завтра республику накроют смешанные осадки вкупе с сильным, но южным ветром. Температура воздуха в дневное время будет стремиться к плюсовым значениям.

Уважаемые участники дорожного движения, в преддверии выходных мы проводим профилактические мероприятия. Призываю вас соблюдать скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения. Дорожное полотно очень скользкое, идет дождь. Завтра ожидается понижение температуры, поэтому не превышайте скоростной режим.

Динар Гильмутдинов, начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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