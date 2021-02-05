В Башкирии стартовал флешмоб по чипированию питомцев

Чип для друга. В Башкортостане стартовал флешмоб по идентификации домашних животных. Акция проводится в рамках подготовки изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Какие поправки планируют внести парламентарии и как они отразятся на владельцах кошек и собак?
Если пара померанских шпицев ведет себя в ветклинике спокойно, то руки в переноску шотландского вислоухого Шерхана лучше не совать. Характер соответствует кличке. Ласков он только по отношению к детям депутата Госсобрания республики Руфины Шагаповой. Парламентарий решила чипировать своих домашних питомцев, чтобы в случае пропажи их можно было идентифицировать.
Флешмоб «Не потеряй своего друга» проходит в рамках подготовки инициативы по внесению поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Башкирские парламентарии хотят предложить сделать чипирование обязательным по всей стране.
Чип с данными о животном и его хозяине ветеринары вживляют в холку кошек и собак, процедура занимает всего несколько секунд. После этого при помощи специального сканера специалисты могут определить владельца животного.
Чипирование также поможет привлекать к ответственности нерадивых владельцев, которые выбросили своих питомцев на улицу. Если при этом, скажем, собака бойцовской породы и представляет угрозу для людей, наказание будет строже. Но всё же большинство чипируют своих любимцев, чтобы найти их в случае пропажи.
По данным статистики, в Башкортостане более 300 тысяч бродячих кошек и собак, и многие из них в какой-то момент стали просто не нужны своим хозяевам. Немногочисленные приюты не могут принять такое количество животных, а без стерилизации они продолжают размножаться. Парламентарии полагают, что идентификация позволит сократить количество брошенных домашних любимцев.
Чипирование домашних животных пока проводится на добровольной основе. Но если законодательная инициатива башкирских депутатов получит одобрение в Москве, то эта процедура станет обязательной для всех владельцев кошек и собак. Проводиться она будет за счет федерального бюджета.