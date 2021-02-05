В Башкирии стартовал флешмоб по чипированию питомцев

Чип для друга. В Башкортостане стартовал флешмоб по идентификации домашних животных. Акция проводится в рамках подготовки изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Какие поправки планируют внести парламентарии и как они отразятся на владельцах кошек и собак?

Если пара померанских шпицев ведет себя в ветклинике спокойно, то руки в переноску шотландского вислоухого Шерхана лучше не совать. Характер соответствует кличке. Ласков он только по отношению к детям депутата Госсобрания республики Руфины Шагаповой. Парламентарий решила чипировать своих домашних питомцев, чтобы в случае пропажи их можно было идентифицировать.

Флешмоб «Не потеряй своего друга» проходит в рамках подготовки инициативы по внесению поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Башкирские парламентарии хотят предложить сделать чипирование обязательным по всей стране.

Несмотря на то, что уже больше года принят и действует закон «Об ответственном обращении с животными», вот эта ответственность как таковая для каждого человека так и не наступила. Для этого нужна обязательная идентификация каждого нашего питомца. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Чип с данными о животном и его хозяине ветеринары вживляют в холку кошек и собак, процедура занимает всего несколько секунд. После этого при помощи специального сканера специалисты могут определить владельца животного.

Вот эта собака попадет, например, из Уфы в Хайбуллинский район, и ветеринарная служба, проведя сканером, может полностью определить фамилию хозяина, узнать данные собаки, какие ей делали вакцины. И без наведения порядка эпизоотическое благополучие, ответственное отношение к животным просто не представляется возможным. Азат Зиганшин, начальник управления ветеринарии Республики Башкортостан

Чипирование также поможет привлекать к ответственности нерадивых владельцев, которые выбросили своих питомцев на улицу. Если при этом, скажем, собака бойцовской породы и представляет угрозу для людей, наказание будет строже. Но всё же большинство чипируют своих любимцев, чтобы найти их в случае пропажи.

Он у меня терялся два раза, искал его, один раз даже два дня искал. Он же как член семьи. Пёс доверчивый, ко всем идёт, детей любит, не кусается. Поэтому, как сказали про этот чип, то я тоже решился. Газинур Фасхутдинов, житель г. Уфы

По данным статистики, в Башкортостане более 300 тысяч бродячих кошек и собак, и многие из них в какой-то момент стали просто не нужны своим хозяевам. Немногочисленные приюты не могут принять такое количество животных, а без стерилизации они продолжают размножаться. Парламентарии полагают, что идентификация позволит сократить количество брошенных домашних любимцев.