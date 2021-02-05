В Уфе в промзоне вспыхнул сильный пожар

Сильное возгорание буквально полчаса назад наблюдали жители Черниковки со стороны промзоны. На одном из предприятий, судя по отснятым кадрам, начался сильный пожар.

Жители северной части Уфы увидели в промзоне со стороны Бирского тракта сильный пожар. В редакцию bash.news горожане прислали видео, снятое в непосредственной близости от места возгорания. Один из местных жителей как раз катался с друзьями по трассе в сторону Благовещенска, как вдруг внезапно увидел пожар рядом с дорогой.

На кадрах, присланных в нашу редакцию, невооруженным глазом видно большие языки пламени, которые вырываются в небо. Подробности пожара на данный момент пока неизвестны.

Редакция bash.news будет следить за развитием событий. Известно, что в сторону промзоны сейчас направляются пожарные расчеты.

Обновлено: как сообщает наш источник, близкий к ситуации, возгорание произошло на территории старого завода УНПЗ. По предварительным данным, причиной пожара могла стать разгерметизация трубопровода.

Обновлено 2: ситуацию на УНПЗ официально прокомментировали в республиканском МЧС.