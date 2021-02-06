Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован
В Уфе минувшей ночью произошел пожар на нефтеперерабатывающем
заводе. Пламя удалось потушить больше чем через час.
В МЧС Башкирии сообщили, что прибывшие на место происшествия
пожарные обнаружили горение трубопровода диаметром 350 миллиметров. Это произошло
из-за его разгерметизации.
На тушение подано 3 лафетных ствола и 3 ствола для
создания воздушно-пенной подушки. Персоналом объекта трубопровод перекрыт. На
тушение в настоящий момент привлечено 24 человека и 7 единиц техники. Силы и
средства работают по 2 рангу пожара.
Пресс-служба ГУ МЧС по РБ
К 00:17 открытое горение удалось ликвидировать, еще
через полчаса пожар был полностью остановлен. Сообщается, что пострадавших в
пожаре нет.
Ликвидировано возгорание на производственной площадке
«Уфимского НПЗ», которое произошло в результате разгерметизации трубопровода,
отстоящего от основного оборудования. Пострадавших нет, угроза населению
отсутствует, на месте ведется постоянный экологический мониторинг.