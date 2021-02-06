Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован

В Уфе минувшей ночью произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пламя удалось потушить больше чем через час.

В МЧС Башкирии сообщили, что прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горение трубопровода диаметром 350 миллиметров. Это произошло из-за его разгерметизации.

На тушение подано 3 лафетных ствола и 3 ствола для создания воздушно-пенной подушки. Персоналом объекта трубопровод перекрыт. На тушение в настоящий момент привлечено 24 человека и 7 единиц техники. Силы и средства работают по 2 рангу пожара. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

К 00:17 открытое горение удалось ликвидировать, еще через полчаса пожар был полностью остановлен. Сообщается, что пострадавших в пожаре нет.

Ликвидировано возгорание на производственной площадке «Уфимского НПЗ», которое произошло в результате разгерметизации трубопровода, отстоящего от основного оборудования. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует, на месте ведется постоянный экологический мониторинг. Пресс-служба ПАО АНК «Башнефть»