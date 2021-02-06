В Уфе почти год не могут найти без вести пропавшего мужчину

В прошлом году в Уфе пропал мужчина. Однако родственники не сразу обратились в полицию, пытаясь найти пропавшего самостоятельно.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщают, что сообщение о пропаже 53-летьнего Фазита Каерова поступило к ним в мае прошлого года. К этому моменту родственники уже несколько раз выходили на поиски мужчины сами, но это не привело ни к каким результатам.
Установлено, что Фазит Каеров вышел из дома и больше не выходил на связь. Где именно находится мужчина, неизвестно. Однако он был замечен совершенно в другом месте.
Всех, кто обладает какой-либо достоверной информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию по номерам: 8-980-544-47-81, 8-919-156-76-39.
Фото: пресс-служба МВД по РБ